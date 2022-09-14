İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 kişi alacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Topkapı Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 14 Eylül 2022 tarihi ile 28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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