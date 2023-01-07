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İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
07 Ocak 2023 Cumartesi 11:47

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 6 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.


İlanın detayları için tıklayınız.

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