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İstanbul Üniversitesi 57 kişi alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 54 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Üniversitesi 57 kişi alacak
26 Ekim 2021 Salı 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü ilanda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

 

İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlan için başvurular 26 Ekim ile 9 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.


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