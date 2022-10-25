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İstanbul Üniversitesi 79 kişi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi 79 kişi alacak
25 Ekim 2022 Salı 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

 


İlan için başlayan başvurular 7 Kasım 2022 tarihine kadar sürecektir.


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