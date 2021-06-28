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İstanbul Üniversitesi bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi bilişim personeli alacak
28 Haziran 2021 Pazartesi 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

Alımlar yazılı ve sözlü sınav ile yapılacaktır. Yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2020 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak
hesaplanacaktır.

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