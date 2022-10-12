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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü çeşitli dallarda sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
12 Ekim 2022 Çarşamba 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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