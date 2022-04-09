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İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09 Nisan 2022 Cumartesi 11:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.


İlan için başvurular 8 Nisan ile 22 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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