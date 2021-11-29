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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere 43 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Büro personeli, tekniker, mühendis, sınav hizmetleri uzmanı, çözümleyici, sistem programcısı alımı için başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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Etiketler; #personel alımı #büro personeli alımı
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