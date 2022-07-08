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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
08 Temmuz 2022 Cuma 09:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 7 Temmuz tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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