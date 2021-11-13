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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
13 Kasım 2021 Cumartesi 10:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanacak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesine göre 8 (Sekiz) adet Gemi Adamı kadrosuna ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana başvuracak adayların tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmesi gerekmektedir.


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