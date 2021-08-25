ELEKTRİKTEN TASARRUF İÇİN...
ELEKTRİKTEN TASARRUF İÇİN...
0
SEYDİKEMER'DE 20 HEKTAR YANDI
SEYDİKEMER'DE 20 HEKTAR YANDI
0
AİLELER DİKKAT!
AİLELER DİKKAT!
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 kişi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 kişi alacak
25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini,  icralarını ve bunlara  ilişkin  dokümanı,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans  çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı altı nüsha olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.
2- Doktor öğretim üyesi ve Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde dört nüsha olarak, teslim eder.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Atılım Üniversitesi 45 kişi alacak
Sonraki Haber
Aşı olan öğretmenlerin oranı açıklandı
Aşı olan öğretmenlerin oranı açıklandı
Aşı olan öğretmenlerin oranı açıklandı
0
Atılım Üniversitesi 45 kişi alacak
Atılım Üniversitesi 45 kişi alacak
0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 kişi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 kişi alacak
0
15 yaşındaki çocuk fenalaşıp öldü
15 yaşındaki çocuk fenalaşıp öldü
0
Otomobil uçuruma devrildi: 3 kişi öldü
Otomobil uçuruma devrildi: 3 kişi öldü
0
İzmir Barosu’ndan ulusal ve uluslararası mercilere Afganistan çağrısı
İzmir Barosu’ndan ulusal ve uluslararası mercilere Afganistan çağrısı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.