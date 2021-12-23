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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü 60 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
23 Aralık 2021 Perşembe 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvurular 23 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


 

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