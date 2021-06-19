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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı
19 Haziran 2021 Cumartesi 11:06

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yeni Yüzyıl Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alımı yapılacaktır.

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta ile gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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