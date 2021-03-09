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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 36 öğretim üyesi alacağı duyuruldu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı
09 Mart 2021 Salı 11:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde görev yapmak üzere profesör, doçent-Dr. öğretim üyesi alımı yapılacak.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder.  Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2-   Doktor   öğretim   üyesi   ve   Doçent   adayları;   özgeçmişlerini,   bilimsel   çalışma   ve yayınlarını kapsayan dosyayı dört nüsha olarak, teslim eder.

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