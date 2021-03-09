İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 36 öğretim üyesi alacağı duyuruldu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde görev yapmak üzere profesör, doçent-Dr. öğretim üyesi alımı yapılacak.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2- Doktor öğretim üyesi ve Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı dört nüsha olarak, teslim eder.

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