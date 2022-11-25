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İstek şarkı cinayetinde flaş gelişme! Kırık bardaklar birleştirilerek cinayet çözüldü

İstek şarkı cinayetinde flaş gelişme! Kırık bardaklar birleştirilerek cinayet çözüldü
25 Kasım 2022 Cuma 14:01

Ankara'da müzisyenlik yapan Onur Şener, istek şarkı tartışmasında dövüldükten sonra boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü. Suç aleti olan 2 bardağın birleştirilerek dosyaya delil olarak girdiği öğrenildi. Bardakların üzerinde sanıkların parmak izinin olduğu belirtildi

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken, Gözde G. ile Jale E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile hazırlanan iddianame Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.  

CAM KIRIKLARI BİRLEŞTİRİLDİ

İddianameye göre; soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam kırığı bulundu. Uzman polislerce toplanan bardak parçaları, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi. Uzmanlarca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil dosyaya girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardağın ise tuzla buz olduğu için bütün haline getirilemediği öğrenildi. Bir araya getirilen parçalarda sanıklardan Ali Gündüz ve Semih Soyalp’in parmak izi ile Onur Şener’in DNA’sı bulundu. İlker Karakaş'ın parmak izi ise, Şener’in başına vurduğunda tuzla buz olan bardak bir araya getirilemediği için tespit edilemedi. Adli Tıp Kurumu raporunda da Şener’in baş bölgesinden 5 derin kesi olduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcı, bu tespitlerin ardından sanıkların olay sırasında birlikte hareket ettiklerine dikkat çekti. Savcı, "Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak tüm sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar, 25 Ocak 2023'te Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #onur şener #ölüm #haber #istek şarkı
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