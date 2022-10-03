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İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı

İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:50

Ankara'da müzisyenlik yapan Onur Şener, sahne aldığı mekanda istek şarkıyı bilmediği için saldırıya uğradı. Üç kişinin saldırısına uğrayan Şener hayatını kaybetti. Acı olay sonrası Haluk Levent'ten açıklama geldi. Levent, saldıranların ikisinin Çalışma Bakanlığı'nda çalıştığını birinin de TAİ de görev yaptığını söyledi


Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına gelen grup, sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Mekan çıkışı müzisyeni bekleyen 3 kişi, ellerindeki cam şişelere müzisyene saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Müzisyenliğin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, Onur Şener'in öldürülmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İnanamıyorum, Onur! Güzel kardeşim, nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz" dedi. Derneği ile irtibat haline geçen Levent, Şener'in çocuklarının tüm öğrenim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.


"ONUR'UN KATİLLERİNDEN İKİSİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA MÜFETTİŞ"

Onur Şener'in ölümüne neden olan kişileri öğrendiğini ileri süren Haluk Levent, yeni bir paylaşım yaparak "Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur'un yüzünü bardaklarla parçalamışlar" diyerek 3 kişinin isimlerini ve mesleklerini de sıraladı.

Etiketler; #onur şener #çalışma bakanlığı #haluk levent #müzisyen #ölüm
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