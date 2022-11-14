İstek şarkı yüzünden öldürülmüştü! Onur Şener cinayetinde istenen ceza belli oldu!

Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener öldürülmüştü. Olay sonrası 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede 5 kişi hakkında 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği öğrenildi

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameye göre; şüpheliler İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale E. ve Gözde G., 2 Ekim gecesi olayın yaşandığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye çıkarak orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada şüphelilerden İlker Karakaş, sahneye yaklaşarak, istek parça talebinde bulundu. Şener ise programının bittiğini söyledi. Çıkan tartışma, diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Bunun üzerine İlker Karakaş ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarıya çıktı. Şüpheliler, bir süre sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıkan maktul Şener ile ikinci kez tartışmaya başladı ve kavga çıktı. İlker Karakaş'ın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına yansıdığı belirtildi.

5'İ İÇİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü belirtildi. Ayrıca 5 şüphelinin de üzerinde Şener'in kan izi bulunduğu, yine hepsinin tırnaklarında Şener'in DNA'sının tespit edildiği iddianamede yer aldı. Birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen 5 şüpheli hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler, iddianamenin kabul edilmesi halinde Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.