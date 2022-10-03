İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüler!

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanına giden 3 kişi müzisyenden istek bir şarkıda bulundu. Şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener ile üç kişi arasında tartışma çıktı. Mekan müşterilerinin ve çalışanların araya girmesi ile tartışma sonlandırıldı. Daha sonra Şener'e iş çıkışı pusu kuran üç kişi saldırdı. Hastaneye kaldırılan Onur Şener kurtarılamayarak hayatını kaybetti



Olay, önceki gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında keydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI

Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in yarın ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.