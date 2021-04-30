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İşten çıkarma yasağı uzadı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı

İşten çıkarma yasağı uzadı
30 Nisan 2021 Cuma 08:43

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

Etiketler; #işten çıkarma #işten çıkarma yasağı #resmi gazete
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