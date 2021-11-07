ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
0
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
0
KASIMDA DENİZ KEYFİ
KASIMDA DENİZ KEYFİ
0

İşten çıkartılınca yangın çıkardı

Eskişehir’de çalıştığı apartmanda işten çıkarılmasına kızan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), kaldığı dairede yangın çıkardı. 11 katlı binanın çatı katındaki kapıcı dairesinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, olaydan sonra kaçan Aydoğdu, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yangın çıkardığını itiraf eden şüpheli Aydoğdu, “İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım” dedi

İşten çıkartılınca yangın çıkardı
07 Kasım 2021 Pazar 08:33

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerindeki 4 bloktu sitenin 11 katlı C bloğu çatısında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis ekiplerince tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAPICI DAİRESİNİ ATEŞE VERİP KAÇMIŞ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla soruşturma başlatırken, yangını dün işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu’nun çıkardığını tespit etti. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü suç Araştırma ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın çıkardıktan sonra kaçan Aydoğdu, yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf eden Aydoğdu’nun “İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım” dediği öğrenildi. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

YANGIN SÖNDÜRME SU VAKALARINI KAPATMIŞ

Site yöneticisi Osman Emral, yangının çatı katında yer alan kapıcı dairesinde çıktığını ve kapıcı Aydoğdu’nun yangın söndürme sistemindeki vanaları kapatarak kaçtığını söyledi. Emral, “C bloğun kapıcısı ile ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş akdinin fesih edildiğini tebliğ ettik. Tabii tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken ‘evi yaktı’ diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre su vanalarını kapatmış. Evden çıkar çıkmaz üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz. Bir çanta ve çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi. Güvenlik görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar yanmaya başlayınca. Kapı da kapalıymış. Ben ‘kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun’ dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum, yangın nedeniyle hepsi tahliye edilerek dışarı çıkarıldı” dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #yangın #işten çıkartılma yangın
Önceki Haber
Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
Aydın'da vatandaşlar isyan etti: Cehennemi yaşıyoruz
'Sevgilimi vurdum, polise haber verin' dedikten sonra...
'Sevgilimi vurdum, polise haber verin' dedikten sonra...
0
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
0
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
0
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.