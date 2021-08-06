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İstifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifası sonrası ilk açıklamasını yaptı

İstifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama
06 Ağustos 2021 Cuma 08:43

Görevden affını isteyen ve affı kabul edilen eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevinden ayrıldıktan sonra ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza  başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ziya selçuk #ziye selçuk istifa #meb #ziya selçuk açıklama
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