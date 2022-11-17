İstiklal'i kana bulayan kadın terörist zırhlı araçlarla adliyeye getirildi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen ve 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan terörist Ahlam Albashır, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın terörist daha sonra da zırhlı araçla adliyeye getirildi

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Ahlam Albashır, zırhlı araçla sağlık kontrolüne getirildi. Şüphelilere hastane çıkışında çevredekiler tepki gösterdi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler de adliyeye getirildi.