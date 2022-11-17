SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
0
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
0
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
0
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
0

İstiklal'i kana bulayan kadın terörist zırhlı araçlarla adliyeye getirildi

İstiklal'i kana bulayan kadın terörist zırhlı araçlarla adliyeye getirildi
17 Kasım 2022 Perşembe 08:47

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen ve 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan terörist Ahlam Albashır, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın terörist daha sonra da zırhlı araçla adliyeye getirildi

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Ahlam Albashır, zırhlı araçla sağlık kontrolüne getirildi. Şüphelilere hastane çıkışında çevredekiler tepki gösterdi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler de adliyeye getirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın terörist #taksim #bomba #patlama
Önceki Haber
Anayasa değişikliği ile ilgili Bozdağ'dan flaş açıklama: Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum
Sonraki Haber
Meteoroloji'den İzmir'e uyarı! Fırtına geliyor!
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
0
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
0
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
0
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alacak
0
Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!
Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.