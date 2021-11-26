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İstinye Üniversitesi 32 kişi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 32 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

İstinye Üniversitesi 32 kişi alacak
26 Kasım 2021 Cuma 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup 10 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.


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