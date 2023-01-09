UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
0
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
0
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
0
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
0

İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:23

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Ege Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Kafasına kütük çarpan kişi öldü!
Kafasına kütük çarpan kişi öldü!
0
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!
0
Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu!
Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu!
0
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
0
Ege Üniversitesi personel alacak
Ege Üniversitesi personel alacak
0
Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!
Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.