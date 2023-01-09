İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.



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