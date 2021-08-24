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İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 64 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
24 Ağustos 2021 Salı 11:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre  İstinye Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 24 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır

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