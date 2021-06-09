İstinye Üniversitesi akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 31 akademik personel alımı yapacağını duyurdu
Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
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İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 29.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.07.2021