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İstinye Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi'nin 11 araştırma görevlisi alacağı açıklandı

İstinye Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
22 Nisan 2021 Perşembe 11:29

İstinye Üniversitesi'nin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.


İlk Başvuru Tarihi : 22.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 06.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.05.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 18.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.05.2021

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