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İstinye Üniversitesi personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İstinye Üniversitesi personel alacak
26 Haziran 2021 Cumartesi 12:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 25.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 09.07.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.07.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 28.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021


Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.


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