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İstinye Üniversitesi personel alımı

İstinye Üniversitesi'nin 38 akademik personel alımı yapacağı açıklandı

İstinye Üniversitesi personel alımı
06 Mart 2021 Cumartesi 11:34

İstinye Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 06.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.03.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 29.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.04.2021

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