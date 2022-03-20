USTA OYUNCUDAN ŞOK TALEP!
USTA OYUNCUDAN ŞOK TALEP!
0
BU BELİRTİYE DİKKAT!
BU BELİRTİYE DİKKAT!
0
RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
0
ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ
ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ
0

İstismar mağduru genç kız, otel odasında ölü bulundu!

İstismar mağduru genç kız, otel odasında ölü bulundu!
20 Mart 2022 Pazar 09:06

Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.’nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Demir’in boğazında kızarıklıklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya’da 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan Birol K.’nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir şikayetinde, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.’nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL ÇALIŞANLARI BULDU

Yargılama süreci devam ederken genç kıza ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir’in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Nuray Demir’in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #otel odası ölüm #ölü bulundu
Önceki Haber
'Bisikletle buradan geçemezsin' deyip vurdular!
Sonraki Haber
Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 işçi öldü!
İki gündür kendisinden haber alınamayan Rus kadın, ölü bulundu!
İki gündür kendisinden haber alınamayan Rus kadın, ölü bulundu!
0
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
0
8 aydır kayıp olan fenomenin kemikleri bulundu!
8 aydır kayıp olan fenomenin kemikleri bulundu!
0
Dicle Üniversitesi personel alacak
Dicle Üniversitesi personel alacak
0
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İki arkadaş birlikte intihar etmişti! Arkadaşlarına attıkları mesaj ortaya çıktı!
İki arkadaş birlikte intihar etmişti! Arkadaşlarına attıkları mesaj ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.