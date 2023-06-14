İsveç'in NATO üyeliği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde masaya yatırıldı

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'nca, toplantıda taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyinin ele alındığı açıklaması yapıldı.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 3’lü mutabakat uyarınca tesis edilen 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 4’üncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

'KAYDEDİLEN İLERLEMENİN DÜZEYİ ELE ALINMIŞTIR'

İletişim Başkanlığı, yaklaşık 5 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 3'lü muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın 4'üncü toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın başkanlık ettikleri heyetimizde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri yer almıştır. Toplantıda, İsveç’in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulamışlar ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO’ya katılan Finlandiya’nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır."