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İsyan ettiren görüntü! Köpeği, kürekle vurarak öldürdü!

İsyan ettiren görüntü! Köpeği, kürekle vurarak öldürdü!
25 Kasım 2022 Cuma 09:43

Konya'dan gelen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan bir kişinin kürekle vurarak bir köpeği öldürdüğü görüldü. Görüntüler üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı


Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haber #köpek katliamı #konya
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