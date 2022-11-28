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İsyan ettiren görüntü! Sokak köpeğini boğarak öldürmeye çalıştı!

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:54

İstanbul Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine köpeği bırakan kişi olay yerinden kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri farketti.  Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #haber #sarıyer
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