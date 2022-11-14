İtalyan öğrenci, Taksim'deki patlama anını anlattı

Dün İstanbul Taksim'de terör saldırısı şoku yaşandı. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Patlamadan sağ kurtulan İtalyan öğrenci ise o anları anlattı. Yüzlerce insanın kaçtığını ve bağırdığını gördüğünü belirten İtalyan öğrenci, her şeyin bulanık olduğunu ve güvenli olacağını düşündüğü için koşmaya devam ettiğini söyledi

Bütün dünya dün İstanbul’un kalbi Taksim’de düzenlenen hain terör saldırısını konuşuyor… Uluslararası kamuoyundan terör saldırısına tepki ve Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ederken, saldırı anında İstiklal Caddesi’nde olan İtalyan öğrenci Massimo D’Angelo yaşadıklarını anlattı.

Arkadaşlarıyla Taksim’de olan 30 yaşındaki D’Angelo, İngiliz Mirror gazetesine olayı anlattı. D’Angelo, “Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Bomba patladığı sırada İstiklal Caddesi’nde yürüyordum. Harika ve güneşli bir sonbahar günü bir kabusa döndü. Arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarımla birlikte bir müzeye gitmiştik ve çıkışta kahve içmeye karar verdik. Taksim Meydanı’ndan Galata’ya giderken İstiklal’den geçtik. Aniden iki patlama duyduk ve sessizlik oldu. Sanırım herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ben silahlı saldırı olduğunu düşündüm” ifadesini kullandı.

HER ŞEY BULANIKTI

İtalyan öğrenci yaşadıklarını, “Daha sonra barut olduğunu düşündüğüm bir koku aldım. Bir şey yanıyormuş gibi kokuyordu ama gerçekten çok garipti, o kokuyu hatırlıyorum. Daha sonra binlerce olmasa da yüzlerce insanın koştuğunu ve bağırdığını gördüm. Her şey bulanıktı fakat ben de koşmaya başladım çünkü onun güvenli olacağını düşündüm” sözleriyle anlattı.

Hayatında hiçbir zaman daha hızlı koşmadığını belirten D’Angelo, “İnsanların masaların altına saklandığını gördüm ve bu beni korkuttu. Eğer başka bir bomba varsa nereye kaçmam gerektiğini düşündüm” dedi.