İTB Başkanı Kestelli: Tarımsal işgücü sorununu göçmenlerle çözebiliyoruz

İzmir Ticaret Borsası(İTB) tarafından beşincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışmasının ödül töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’de tarımsal işgücü sorununun Suriye ve Afganistan göçmenleri ile çözüldüğünü söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Borsası(İTB) tarafından beşincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Efes Otelinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, son günlerde Türkiye kamuoyunda tartışmalara neden olan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili flaş bir çıkışa imza attı. Kestelli, Türkiye’de tarımsal işgücü sorununu özellikle Suriye ve Afganistan göçmenleri ile çözüldüğünü söyledi.



Pandemi sürecinde il fiziki etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Işınsu Kestelli, “Koronavirüs salgınının yıkıcı etkilerini ülkemizde de hissetmeye başlayalı yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Bugün düzenleyeceğimiz ödül töreni bu süre boyunca gerçekleştirdiğimiz ilk fiziki etkinliğimiz olacak. Umarım son günlerde artan vaka sayıları geçici bir durum olarak kalır ve aşılama oranlarının yükselmesi ile birlikte eski sağlıklı ve özgür günlerimize dönebiliriz” dedi.



Kestelli’den flaş göçmen çıkışı

Tarımın öneminin pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Kestelli, “Bütün ülkeler bu dönemde kendi vatandaşlarının gıda güvencesini temin etmek amacıyla tarımsal üretime ve ticaret politikalarına öncelikli verdi. Şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli alanlarından biri yine tarım olacak. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorun mevcut. Küresel iklim değişikliğini, tarım arazilerinin daralmasını ve kalitesinin bozulmasını, su kaynaklarının azalmasını bu sorunlar arasında sayabiliriz. Böyle bir ortamda artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının nasıl karşılanacağı önemli tartışma konularının başında yer alıyor.Bir diğer önemli sorun ise tarımsal nüfusun yaşlanması ve tarımsal işgücü temininde yaşanan sıkıntılar.Önemli bir tarım ülkesi olan ülkemiz içinde bu durum geçerli. Nitekim, ortalama çiftçi yaşımız 53 civarında ve her geçen yıl yükseliyor. Tarla, bağ, bahçe ve hayvan çiftliklerimizdeki tarımsal işgücü sorununu özellikle Suriye ve Afganistan göçmenleri ile çözebiliyoruz. Tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç ve gelecek vadettiğini gençlerimize anlatmak zorundayız. Onların tarım ve bağlantılı sektörleri hem önemli bir girişimcilik hem de çalışma alanı olarak görmelerini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.



Gençlerimizin ilgisi bizi mutlu ediyor

“Tarım Gençlerle Yükseliyor” isimli fikir yarışmasının 2016 yılından bu yana düzenlendiğini belirten Kestelli, “Bu yarışmayı düzenlemede iki temel amacımız bulunuyor. Birincisi, tarımda sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek... İkincisi ise gençlerimizin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir. 2020 yılında 5’incisini düzenlediğimiz yarışmaya pandemiye rağmen önemli sayıda başvuru aldık. Gençlerimizin ilgisi bizi hem çok mutlu ediyor hem de geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bugün, ödül törenini düzenleyemediğimiz 2019 yılı ile 2020 yılı yarışmamızda derece alan gençlerimiz bizlerle birlikte. Pandemi şartlarını göz önüne alarak başvuru yapan diğer gençlerimizitörenimize maalesef davet edemedik. Burada olan veya olmayan tüm gençlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.



Dereceye girenler ödüllendirildi

Kestelli’nin konuşmasının ardından 2019 ve 2020 yılı “Tarım Gençlerle Yükseliyor” yarışmasında dereceye girenlere İTB Meclis Başkanı Barış Karagöz ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ödüllerini takdim etti. 2019 yılı birincisi Kendi Suyunu Kendi karşılayan Akıllı Sera isimli projesiyle Salih Buldur, 2020 yılı birincisi ise Smart Garden Endüstri 4.0 ve Led Teknolojisi ile Geliştirilmiş Aeroponik Sistemler projesiyle Mert Kalaycı olurken birincilik ödülü olarak 5 bin TL verildi.

