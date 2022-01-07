O SALDIRIYA BERAAT!
O SALDIRIYA BERAAT!
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
0
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
1

İtfaiye eri alınacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alacağını duyurdu

İtfaiye eri alınacak
07 Ocak 2022 Cuma 11:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Başkan Soyer'den dayanışma çağrısı: Önce mutfaktaki yangını söndüreceğiz
Sonraki Haber
Sözleşmeli personel alınacak
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü!
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü!
0
Eğlence yerlerine büyük darbe: Bu saatten sonra müzik yasak!
Eğlence yerlerine büyük darbe: Bu saatten sonra müzik yasak!
0
2021'in kaza bilançosu belli oldu: 2 bin 422 ölü!
2021'in kaza bilançosu belli oldu: 2 bin 422 ölü!
0
103 anketin ortalaması paylaşıldı. İki partide dikkat çeken düşüş!
103 anketin ortalaması paylaşıldı. İki partide dikkat çeken düşüş!
0
7 bilişim personeli alınacak
7 bilişim personeli alınacak
0
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.