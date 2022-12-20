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İtfaiye eri ve zabıta alınacak

Güney Belediye Başkanlığı, itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

İtfaiye eri ve zabıta alınacak
20 Aralık 2022 Salı 10:51

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar ili Güney Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, Cinsiyeti, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 01.02.2023 – 03.02.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00 -17:00 arasında) Güney Belediyesi (Orta Mah. Kemalpaşa Cad. No: 1 Güney/Afyonkarahisar ) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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