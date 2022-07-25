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İtfaiye eri ve zabıta alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

İtfaiye eri ve zabıta alınacak
25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacaktır.

 

Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is- basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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