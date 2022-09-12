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İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını duyurdu

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak
12 Eylül 2022 Pazartesi 08:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alımı yapacak.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, bugünden itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.

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