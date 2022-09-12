İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alımı yapacak.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, bugünden itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ