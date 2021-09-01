İYİ Parti İzmir Teşkilatı'ndan AK Partili Özkan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti İzmir Teşkilatı, partileri hakkında “FETÖ'nün kurdurttuğu partidir” ifadesini kullanan AK Partili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

HABER EKSPRES- İYİ Parti İzmir Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti hakkında “FETÖ'nün kurdurttuğu partidir” ifadesini kullanan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Adliyesi önünde Özkan hakkıda suç duyurunda bulunduklarını ifade eden İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’nın katıldığı televizyon programında baştan Sayın genel başkanımız ve İYİ parti üyelerine asılsız iddialarda bulunmuştur. Ardından iftiralarda da bulunmuştur. Saf ettiği sözler, anlaşılan o ki yeni bir dönemin kurgu sürecidir. İYİ Parti olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Özkan’ın o programda kullandığı ifadelerin bir kısmı hepiniz tarafından malumdur. Yani İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu hakkında FETÖ’cü olmakla suçlanmış, partinin de FETÖ tarafından kurulduğunu gibi mesnetsiz ve iftiraya dayalı bir iddiaya bulunmuştur” dedi.

TÜM TEŞKİLAT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kırkpınar, konuşmasını devamında ise “Kavuncu muhatap olduğu süreci içinde bu iddiaların son bulması için bizzat savcılığa hakkında soruşturma açılmasını istemiştir. Yargı süreci içinde sonlanan süreç de berat değil, doğrudan takipsizlik verilmiştir. Özkan, bir hukukçu bir kimliğiyle üstelik bu ülkeyi 19 yıldır yöneten AK Parti’nin Grup Başkan Vekili sıfatıyla kurgu dolu, yalan dolu iftira dolu sözlerini kendilerine iade ediyoruz. Bugün suç duyurusunda bulunduk. Müracaat savcılarının söylediğine göre suç Ankara’da gerçekleştiği için yetkili olmadıklarını, Bakanlık tarafından gönderilecek bu suç duyurusunda ilgili savcılık işlem başaklatacağını düşünüyorum. 81 ilde, il başkanlarımız, 973 ilçede, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulumuzlar, tüm teşkilatımız suç duyurusunda bulundu. Attıkları bu iftiralar yüzlerine geri yansıyacaktır. Bu ülkede yakın zamanda FETÖ muhataplarının içinde yer aldığı ve bir türlü de ortaya çıkmayan siyasi ayağı Özkan’ın da damat kontenjanından bu işten kurtulduğunu anlıyoruz. Kendisiyle ilgiyle kim bilgi almak istiyorsa geçmişini araştırsın” şeklinde konuştu.

400 BİN ÜYEMİZİN İÇERİSİNDE BİR KİŞİYİ BULAMAZSINIZ

İYİ Parti’de vatana ve millete zarar verecek üyelerin olmadığına vurgu yapan Kırkpınar, “Saydığım 973 ilçe, 81 il, yaklaşık 400 bin üyesinin içerisinden FETÖ’den yargılanmış tek bir kimse bulamazsınız. Bırakın bir ilintiyi iltisaklı, bizim kuruluş felsefesinde yer alan devletin milletin birliğinin üzerine gölge düşürecek bir kişiyi üye yapmamız mümkün değildir. Bu kadar secici ve şeffaf bir parti hakkında ulu orta iftira ve ithamları reddediyoruz. Yine söylüyorum, kendisi acaba yargılanma sürecinden damat kontenjanından mı kurtulmuştur” diye konuştu.