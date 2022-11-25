İYİ Parti lideri Akşener'in duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çağla Şikel'in sunduğu programa katıldı. Programda Selanik Türküsü çalınca Akşener duygulanarak gözyaşlarını tutamadı

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV ekranlarında Çağla Şıkel'in konuğu oldu. Programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nün çalınmasını isteyen Akşener, türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı'na bir de sürpriz yapıldı. Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken, başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.Şıkel'in sorularını yanıtlayan Meral Akşener, siyasetten ve gündemden ziyade daha çok kendi özel hayatı ve lise yılları hakkında açıklamalarda bulundu.