FATİH TERİM'İ YIKAN HABER!
FATİH TERİM'İ YIKAN HABER!
0
METRODA TUVALET SKANDALI!
METRODA TUVALET SKANDALI!
0
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
0
ZEYNEP BASTIK KATAR'DA
ZEYNEP BASTIK KATAR'DA
0

İYİ Parti lideri Akşener'in duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı!

25 Kasım 2022 Cuma 12:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çağla Şikel'in sunduğu programa katıldı. Programda Selanik Türküsü çalınca Akşener duygulanarak gözyaşlarını tutamadı

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV ekranlarında Çağla Şıkel'in konuğu oldu. Programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nün çalınmasını isteyen Akşener, türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı'na bir de sürpriz yapıldı. Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken, başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.Şıkel'in sorularını yanıtlayan Meral Akşener, siyasetten ve gündemden ziyade daha çok kendi özel hayatı ve lise yılları hakkında açıklamalarda bulundu.

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #fox tv
Önceki Haber
UNESCO'dan Büyükşehir ve TARKEM'e tam not
Sonraki Haber
İzmir'de helikopter destekli operasyon: 29 kişi gözaltına alındı
Antalya'da 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Antalya'da 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu
0
İstek şarkı cinayetinde flaş gelişme! Kırık bardaklar birleştirilerek cinayet çözüldü
İstek şarkı cinayetinde flaş gelişme! Kırık bardaklar birleştirilerek cinayet çözüldü
0
Eşinin yüzünü kaynar su ile yaktı, serbest kaldı!
Eşinin yüzünü kaynar su ile yaktı, serbest kaldı!
0
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 kişi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 kişi alacak
0
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.