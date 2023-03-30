İYİ Partili Bezircilioğlu'ndan HDP'li Önder’in sözlerine tepki

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “Atatürk, yurtta sulh cihanda sulh diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında” sözlerine tepki gösterdi. Bezircilioğlu, "Adamların niyeti belli, şeceresi belli. Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse dilinde şey yapmaya kalkmasın, o Türk milletinin kutsalıdır!” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer’in başkanı olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde Halkların Demokratik Partisi(HDP) eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “Atatürk, yurtta sulh cihanda sulh diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında” sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında HDP’li Önder’in açıklamalarının sorulması üzerine İYİ Partili Bezircilioğlu, “Adamların niyeti belli, şeceresi belli. Atatürk, gerçekten Türk milleti için değil, dünya için çok büyük bir mucize. Benim Atatürk’ün en çok sevdiğim yönü kaybolan bir milleti tekrar ayağa kaldırmasıdır. Böyle bir insan sadece Türk milleti için değil o dönem büyük bir cihan savaşından çıkmış, sömürgecilik altında milli benliğini oluşturamamış pek çok millet Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almıştır. Siz Atatürk’ün adını ağzınıza alırken bir ‘destur’ deyin. Ne oluyor! Bir nimet, mucize. Belki 100 yılda değil bin yılda gelecek bir lider. Biz onu yaptıkları için seviyor, dualarla anıyoruz. Ne demek yurtta sulh, cihanda sulh… Dünyadaki barışa en çok katkı koyan lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu kadar mazlum Afrika’daki, Asya’daki milletler… Herkesin gıpta ettiği, örnek aldığı biri. Elimizde bir hazine, mucize var, sarılmamız lazım. Dünya milletleri bizden daha çok kıymetini biliyor, böyle bir şey olamaz. Herkes adını anarken biraz dikkat edecek. Atatürk’e bakış açımızı geniş tutmamız lazım. Cihanda sulh, gerçekten dünya barışına bu kadar katkı koyan, ışık tutan bir başka lider yoktur. Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse dilinde şey yapmaya kalkmasın, o Türk milletinin kutsalıdır!” dedi.