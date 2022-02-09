İYİ Partili isim asgari ücretle alışveriş yapmaya çalıştı. Sonuç vahim!

İYİ Parti Mali İşler ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinmek zorunda olan vatandaşın derdini anlatabilmek için eşi ile birlikte alışverişe çıktı. Fatura giderlerinin ardından bin 30 lira ile alışveriş yapan Dikbayır, kasada 16 ürünü bırakmak zorunda kaldı



İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin ev ekonomisini anlatmak için "Milletin Geçim Derdi" adını verdiği bir çalışma yaptı. Çalışmada asgari ücret alan bir aile pilot olarak seçildi.

Aylık 4 bin 253 lira ile kira, faturalar, ulaşım ve diğer kalemlerdeki giderlerin ödemesini yapan Dikbayır, "Geçen ay 1,261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı. Apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı. Su faturası 135 liraydı 168 lira geldi. Doğalgazımız 350 liraydı 500 lira geldi" ifadelerini kullandı.

Giderlerinin ardından elinde sadece 1,030 lira kaldığını belirten Dikbayır ve eşi, market alışverişine gitti. Alışveriş sonrası 845,15 lira ödeyen Dikbayır, "Geçen ay 1, 400 lira ile gitmiştik bu ay 1,030 lira gittik. Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık. Bu ay bunların 16'sının ya bir kısmını ya da hiçbirini alamadık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık kasada." dedi.

Dikbayır, Alışveriş sonrası asgari ücretten geriye ise ellerinde sadece 183,85 lira kaldığını söyledi.