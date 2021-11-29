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İzinli polis ölü bulundu!

İstanbul Üsküdar'da Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

İzinli polis ölü bulundu!
29 Kasım 2021 Pazartesi 08:39

Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu. Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #polis ölümü #polis intihar #intihar
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