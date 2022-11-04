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İzmir 4,9'luk depremle sallandı

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir 4,9'luk depremle sallandı
04 Kasım 2022 Cuma 03:49

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEYAKKUZDA 

Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olası tüm olumsuzluklara karşı Büyükşehir'in teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Başkan Soyer, paylaşımında "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum.Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok.İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok.Detaylı tarama sürüyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #deprem #tunç soyer #izmir büyükşehir belediyesi #izmir
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