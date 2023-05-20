Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı tehdit ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı tehdit ettiler
0
Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü
0
Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
0
Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım
Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım
0

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:49

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin geliş ve gidiş katında seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 4 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Necla Üzer, "Dün akşam geldim, yurt dışı seçmenin oy kullanma işleminin bugün başlayacağını öğrenince vatandaşlık görevimi yapmak için sabah tekrar havalimanına gelip oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun. Herkesi oy kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum, bu seçimi önemseyin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin, tüm kalbimle vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #İzmir Adnan Menderes Havalimanı #oy verme işlemi
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi
Sonraki Haber
‘Milli’ unvanlı ilk kütüphane, 111 yıldır faaliyette
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı tehdit ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı tehdit ettiler
0
Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü
0
Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım
Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım
0
Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
0
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
0
Altılı masa CHP'de bir araya geldi
Altılı masa CHP'de bir araya geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.