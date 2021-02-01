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İzmir beşik gibi sallanıyor. Üst üste depremler

İzmir depremle sallanmaya devam ediyor. Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İzmir beşik gibi sallanıyor. Üst üste depremler
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:07

İzmir güne depremle başladı. Alınan bilgiye göre Karaburun açıklarında 5.1 büyüklüğünde ilk deprem yaşandı. Saat 08.46'da yaşanan depremin 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Karaburun ilçesinin 41 kilometre açığında meydana geldiği açıklandı.

Bu depremden 1 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 08.47'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

Saat 09.00'da ise üçüncü bir deprem yaşandı. Bu depremin büyüklüğünün ise 4.7 olduğu açıklandı.

Deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu, depremi hisseden vatandaşlar kendini sokağa attı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı ise yok.

Etiketler; #izmir #izmir deprem
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