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İzmir'de 15 Temmuz töreni

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında Konak Meydanı'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı

İzmir'de 15 Temmuz töreni
16 Temmuz 2021 Cuma 09:18

İzmir Konak Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen törende, sosyal mesafe kuralına dikkat eden katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri üst düzeyde güvenlik tedbiri aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesine ilişkin konuşmasıyla başlayan program, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in konuşmasıyla devam etti. Köşger, 15 Temmuz hain darbe girişimini Türk tarihinin unutmayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacağız. Biliyoruz ki Türk milletini korumaya yönelik hareketler, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dost, düşman bir kez daha gösterilmiştir. 15 Temmuz gecesi topları uçakları ve diğer silahlar karşısında Türk milletinin imanıyla, inancıyla bu hain girişim engellemiştir. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sokaklara inerek canından hatta canından daha çok sevdiği evlatlarından vazgeçmiş, bu darbe girişimini engellenmiştir. Şehitlerimizi anıyor, şehit yakınlarımıza tekrar baş sağlığı diliyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #15 temmuz #konak meydanı
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