İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Temmuz 2020 Perşembe 21:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Can, "Depremin ardından mahalle muhtarlarıyla görüştük. Depremde herhangi bir şekilde can ya da mal kaybı yaşanmadı." ifadesini kullandı.

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