İzmir'de 738 bin 273 öğrencinin karne heyecanı 

İzmir'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, 738 bin 273 öğrenci karne aldı. Vali Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

İzmir'de eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle 738 bin 273 öğrenci, karne sevinci yaşadı. Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine Vali Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören, Köşger ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, "Pandemi döneminin arkasından yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü süreci bu yıl itibarıyla kapatmış bulunmaktayız. Kentte 800 bin civarındaki öğrencimiz bugün tatile gidiyor. Son derece başarılı bir dönem tamamlandı. Emeği geçen Milli Eğitim teşkilatımıza ve her bir öğretmenimize teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum. Tatilde dinlenerek, enerji toplayarak ve kendilerini yenileyerek gelmelerini arzu ediyoruz. Biz de bu dönemde başta depremde hasar gören okullar olmak üzere okullarımızı güçlendireceğiz" dedi.

Karnesini alan 2'nci sınıf öğrencisi Ela Özal (8) ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanlıyım. Tatile girdik, yazlığa gideceğiz. Denize gireceğim" diye konuştu.

Öğrencilerden Bade Kelleci (8) de karnesini almanın sevincini yaşadığını dile getirip, tatile gideceği için heyecanlı olduğunu söyledi.